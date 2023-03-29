Обнаруженным у «Северного потока – 2 » объектом оказался морской дымовой буй
Операция по подъему обнаруженного рядом с «Северным потоком – 2» объекта завершена. Им оказался морской дымовой буй, сообщило Датское энергетическое агентство. Работы по извлечению объекта были завершены 28 марта, уточнили в агентстве.
«Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности», – говорится в сообщении агентства. Уточняется, что в ходе работ по подъему объекта присутствовал представитель компании – оператора Nord Stream 2 AG.
24 марта Датское энергетическое агентство пригласило Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком – 2». В тот же день стало известно, что Nord Stream 2 AG приняла приглашение агентства.
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».