Глава Чувашии предложил заменить срочную службу на работу на предприятиях ОПК

Глава Чувашии озвучил два возможных варианта реализации этого предложения. Первый — приравнять работу специалистов призывного возраста на заводах к альтернативной службе в течение пяти лет. Второй — предоставить им отсрочку на три года. По мнению Николаева, «оба варианта экономически выгодны экономике как региона, так и страны».