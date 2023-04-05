Глава Чувашии предложил заменить срочную службу на работу на предприятиях ОПК
Для призывников, выпустившихся из заведений среднего профессионального и высшего образования, следует предусмотреть замену срочной службы в армии на работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С таким предложением выступил глава Чувашии Олег Николаев.
«Существует ряд проблем. Особенно остро стоит вопрос обеспечения кадрами системообразующих предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики. Их дефицит формировался годами», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе требуются 1772 специалиста на предприятия ОПК, из них 1369 — вакансии рабочих профессий. В связи с этим Николаев предложил реализовать инициативу президента РФ Владимира Путина по отсрочке для призывников, которые работают на предприятиях ОПК.
Глава Чувашии озвучил два возможных варианта реализации этого предложения. Первый — приравнять работу специалистов призывного возраста на заводах к альтернативной службе в течение пяти лет. Второй — предоставить им отсрочку на три года. По мнению Николаева, «оба варианта экономически выгодны экономике как региона, так и страны».
Проработку вопроса о предоставлении отсрочки сотрудникам ОПК президент анонсировал 18 января в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Он указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда Путин заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.
В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по этому вопросу еще не принято, пока идет обсуждение инициативы.
14 марта Путин сообщил, что список востребованных профессий уже передан Минобороны. Информацию позже подтвердили в ведомстве. Глава государства также признал дефицит кадров в ОПК и добавил, что это мешает выполнять гособоронзаказ.