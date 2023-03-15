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Минпромторг подтвердил отправку списков работников ОПК для отсрочки от службы

Ведомости

Минпромторг направил Минобороны перечень востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые задействованы в выполнении гособоронзаказа, для отсрочки от весеннего призыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается», — уточнили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони выработает подходы к составлению списка работников, которым может предоставляться отсрочка от службы, с учетом интересов как Минобороны, так и промышленности.

Накануне, 14 марта, президент РФ Владимир Путин посетил авиационного завода в Улан-Удэ. Комментируя планы предоставить отсрочку от службы работникам ОПК, глава государства отметил, что список востребованных профессий уже передан Минобороны. Он добавил, что решение по отсрочке Минпромторг и Минобороны должны принять совместно. Путин также признал дефицит кадров в ОПК и добавил, что это мешает выполнять гособоронзаказ.

Проработку вопроса о предоставлении отсрочки сотрудникам ОПК президент анонсировал 18 января в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Он указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда Путин заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.

В конце того же месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение по этому вопросу еще не принято, пока что идет обсуждение инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных