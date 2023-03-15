Минпромторг подтвердил отправку списков работников ОПК для отсрочки от службы

Проработку вопроса о предоставлении отсрочки сотрудникам ОПК президент анонсировал 18 января в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Он указал на загруженность предприятий и отметил, что сотрудники работают в три смены. Тогда Путин заявил, что вопрос об отсрочке может быть решен в ближайшее время.