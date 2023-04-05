Песков назвал вступление Финляндии в НАТО дополнительной угрозой для России
Вступление Финляндии в НАТО создает дополнительные угрозы для России, Москва будет принимать необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы вчера об этом говорили. Мне нечего добавить к этому. Безусловно, это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Это создает для нас дополнительную угрозу, и это обязывает принимать нас необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности», – сказал он.
Песков не уточнил конкретных шагов по повышению безопасности России в контексте принятия Финляндии в НАТО. По его словам, для этого потребуется определенное время. «Это не единоразовый какой-то акт. Это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, оно будет сделано», – добавил он.
Накануне, 4 апреля, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в НАТО. После этого Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Венгрия и Турция. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.
После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.