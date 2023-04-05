Песков назвал вступление Финляндии в НАТО дополнительной угрозой для России

Песков не уточнил конкретных шагов по повышению безопасности России в контексте принятия Финляндии в НАТО. По его словам, для этого потребуется определенное время. «Это не единоразовый какой-то акт. Это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, оно будет сделано», – добавил он.