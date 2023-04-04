Байден поприветствовал вступление Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО укрепит волю альянса «к свободе и миру», заявил президент США Джо Байден.
В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байден привел слова 33-го президента США Гарри Трумэна: «Если и есть что-то неизбежное в будущем, так это воля народов мира к свободе и миру».
«Сегодня, с присоединением Финляндии к НАТО, эта воля сильнее, чем когда-либо», – заявил Байден.
Процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к альянсу стал самым быстрым за всю современную историю НАТО, подчеркнул он. Байден также призвал Турцию и Венгрию безотлагательно завершить ратификацию заявки Швеции.
Ранее сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Венгрия и Турция. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.
После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.