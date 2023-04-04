Байден поприветствовал вступление Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Венгрия и Турция. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.