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Байден поприветствовал вступление Финляндии в НАТО

Ведомости

Вступление Финляндии в НАТО укрепит волю альянса «к свободе и миру», заявил президент США Джо Байден.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байден привел слова 33-го президента США Гарри Трумэна: «Если и есть что-то неизбежное в будущем, так это воля народов мира к свободе и миру».

«Сегодня, с присоединением Финляндии к НАТО, эта воля сильнее, чем когда-либо», – заявил Байден.

Процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к альянсу стал самым быстрым за всю современную историю НАТО, подчеркнул он. Байден также призвал Турцию и Венгрию безотлагательно завершить ратификацию заявки Швеции.

Ранее сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Венгрия и Турция. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.

После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных