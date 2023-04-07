Кремль: официальных заявлений Ватикана о перемирии на Украине не было

В Кремле видели сообщения о предложенном Папой римским Франциском двухнедельном перемирии на Украине, но не могут его комментировать, поскольку официальных заявлений от Ватикана на этот счет не было. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.