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Кремль: официальных заявлений Ватикана о перемирии на Украине не было

Ведомости

В Кремле видели сообщения о предложенном Папой римским Франциском двухнедельном перемирии на Украине, но не могут его комментировать, поскольку официальных заявлений от Ватикана на этот счет не было. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», – рассказал он.

О том, что Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования католической и православной Пасхи, ранее сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, говоривший с понтификом. В 2023 г. католическая Пасха проходит 9 апреля, а православная — 16 апреля.

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Вчера, 6 апреля, за мирные переговоры между Россией и Украиной выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. «Вместе с Францией мы призываем международное сообщество сохранять благоразумие и сдержанность и избегать любых действий, которые могут ухудшить кризис», — сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Макроном в Пекине.

С 6 по 7 января 2023 г. по российской инициативе был введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Украинская сторона неоднократно нарушала установленный режим тишины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня до полуночи 7 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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