Кремль: официальных заявлений Ватикана о перемирии на Украине не было
В Кремле видели сообщения о предложенном Папой римским Франциском двухнедельном перемирии на Украине, но не могут его комментировать, поскольку официальных заявлений от Ватикана на этот счет не было. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», – рассказал он.
О том, что Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования католической и православной Пасхи, ранее сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, говоривший с понтификом. В 2023 г. католическая Пасха проходит 9 апреля, а православная — 16 апреля.
Вчера, 6 апреля, за мирные переговоры между Россией и Украиной выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. «Вместе с Францией мы призываем международное сообщество сохранять благоразумие и сдержанность и избегать любых действий, которые могут ухудшить кризис», — сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Макроном в Пекине.
С 6 по 7 января 2023 г. по российской инициативе был введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Украинская сторона неоднократно нарушала установленный режим тишины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня до полуночи 7 января.