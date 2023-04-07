Папа Римский призвал установить на две пасхальные недели перемирие на Украине
Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования католической и православной Пасхи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, у которого состоялся личный разговор с понтификом.
«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели», — сказал Севастьянов.
Он пояснил, что понтифик призывает в эти дни объявить перемирие. Севастьянов подчеркнул, что в течение двух недель не должно быть «никаких наступлений» и обстрелов.
В 2023 г. католическая Пасха проходит 9 апреля, а православная — 16 апреля.
Ранее установить перемирие между сторонами конфликта предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту республики. «Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», — подчеркнул он.
Накануне, 6 апреля, за мирные переговоры между Россией и Украиной выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. «Вместе с Францией мы призываем международное сообщество сохранять благоразумие и сдержанность и избегать любых действий, которые могут ухудшить кризис», — сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Макроном в Пекине.
Ранее перемирие на Украине по инициативе российской стороны действовало с 12.00 6 января до 24.00 7 января в связи с празднованием Рождества. Однако идею о прекращении огня не поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Украинская сторона неоднократно нарушала установленный режим тишины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня до полуночи 7 января.