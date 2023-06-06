Шойгу заявил о первых попытках наступления Украины на разных участках фронта

В ночь на 5 июня в министерстве сообщили, что ВСУ начали наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – добавили в Минобороны.