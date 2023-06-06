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Политика

Шойгу заявил о первых попытках наступления Украины на разных участках фронта

Ведомости

Украина предприняла попытку обещанного контрнаступления на разных участках фронта в течение последних трех суток. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. <...> Ни на одном из них [направлений наступления] противник успеха не добился, понес значительные потери», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Министр также рассказал о потерях российской стороны. По его данным, погиб 71 военнослужащий ВС РФ, 210 ранено. Кроме этого было подбито 15 танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий. Какие орудия были подбиты, Шойгу не уточнил.

Ранее в Минобороны заявили, что при попытке крупномасштабного наступления на Южнодонецком направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 человек, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на Южнодонецком направлении

В ночь на 5 июня в министерстве сообщили, что ВСУ начали наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – добавили в Минобороны.

Украина анонсирует контрнаступление с зимы. По заявлениям некоторых чиновников, действия в рамках наступления уже начались, другие сообщают, что подготовка еще продолжается. В частности, 3 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления.

При этом об активизации ВСУ на линии фронта сообщала и российская сторона еще в мае – в частности, активизацию по линии соприкосновения тогда отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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