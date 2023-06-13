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Минобороны сообщило о контрактах еще с семью добровольческими отрядами

Ведомости

Три бригады и четыре отряда добровольческого корпуса подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность этих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале. 

«Сегодня 3 бригады и 4 отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах в обороны РФ в зоне специальной военной операции», – цитирует пресс-служба представителя Минобороны, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Документы подписали Алексеев и семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса.

Генерал-лейтенант также выразил уверенность, что в ближайшие недели такой контракт подпишут все соединения и другие формирования добровольческого корпуса. По его словам, добровольческие формирования «прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы».

10 июня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве. 12 июня Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных