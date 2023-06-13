Минобороны сообщило о контрактах еще с семью добровольческими отрядами

Генерал-лейтенант также выразил уверенность, что в ближайшие недели такой контракт подпишут все соединения и другие формирования добровольческого корпуса. По его словам, добровольческие формирования «прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы».