Минобороны сообщило о контрактах еще с семью добровольческими отрядами
Три бригады и четыре отряда добровольческого корпуса подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность этих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.
«Сегодня 3 бригады и 4 отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах в обороны РФ в зоне специальной военной операции», – цитирует пресс-служба представителя Минобороны, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Документы подписали Алексеев и семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса.
Генерал-лейтенант также выразил уверенность, что в ближайшие недели такой контракт подпишут все соединения и другие формирования добровольческого корпуса. По его словам, добровольческие формирования «прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы».
10 июня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве. 12 июня Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат».