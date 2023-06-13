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Рогов сообщил об ударе по резервам ВСУ на запорожском направлении

Ведомости

Российские войска ночью нанесли удары по резервам вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении», – рассказал он агентству.

По словам Рогова, российские военные поразили места скопления украинских войск в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области.

Накануне, 12 июня, Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщило об ударе с моря по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

11 июня Рогов сообщил, что на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики продолжаются тяжелейшие бои, украинские военные пытаются окружить российские подразделения на Времевском выступе. По его словам, из-за этого российским бойцам пришлось снова покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. В начале наступления противник также смог ненадолго зайти в этот населенный пункт, после чего он был выбит «встречным контрударом», добавил Рогов. Удерживать Нескучное под огнем артиллерии – «задача не из простых», поскольку село находится в низине, уточнял он.

Ранее по теме: Рогов оценил группировку ВСУ на Запорожском направлении в 100 000 человек

Рогов 10 июня уточнил, что группировка войск вооруженных сил Украины на запорожском направлении составляет свыше 100 000 человек. По его данным, в самом наступлении задействована «сравнительно небольшая группа», а основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены на части территорий Запорожской и Днепропетровской областей, которые находятся под контролем Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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