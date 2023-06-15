Пашинян раскритиковал герб Армении
Герб Армении не имеет отношения к республике, основанной в 1991 г. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте.
«Что изображено на нашем гербе? Ноев ковчег на горе Арарат, гербы четырех династий Армении. В последнее время, когда я смотрю на этот герб, у меня возникает вопрос: как связано изображение, которое является для каждого из нас святыней, с государством, основанным в 1991 г.? О чем оно? Ноев ковчег находится на горе Арарат, а сегодняшняя территория Республики Армении находится под водой. Лев, которого в естественных условиях давно нет в Армении», – отметил Пашинян (цитата по «Новости Армении»).
Премьер-министр спросил присутствующих, думали ли они о том, как изображение связано с каждой семьей и что оно говорит о будущем. По мнению Пашиняна, поднятая им проблема отражает «колебания между исторической и реальной Арменией». «Наш спор касается следующего: должна ли реальная Армения служить исторической или историческая Армения должна служить реальной Армении? Именно это политический и эпохальный вопрос, ответ на который мы должны дать», – уточнил Пашинян.
Гора Арарат, которая изображена на гербе Армении, находится в границах нынешней Турции. В XIX в. территория, на которой расположена гора, перешла под контроль Российской империи. Затем в 1921 г. большевики подписали договор с Турцией о передаче этой области.
25 мая в Москве состоялись 20-минутные трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого российский президент провел переговоры с каждым из двух иностранных лидеров по отдельности.
В рамках мероприятий Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут нормализоваться, предпосылки для этого появились после признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций.