Пашинян раскритиковал герб Армении

«Что изображено на нашем гербе? Ноев ковчег на горе Арарат, гербы четырех династий Армении. В последнее время, когда я смотрю на этот герб, у меня возникает вопрос: как связано изображение, которое является для каждого из нас святыней, с государством, основанным в 1991 г.? О чем оно? Ноев ковчег находится на горе Арарат, а сегодняшняя территория Республики Армении находится под водой. Лев, которого в естественных условиях давно нет в Армении», – отметил Пашинян (цитата по «Новости Армении»).