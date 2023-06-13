В Ереване заявили о взаимопонимании с Баку по разблокировке коммуникаций

В рамках мероприятий Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут нормализоваться, предпосылки для этого появились после признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций.