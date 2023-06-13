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В Ереване заявили о взаимопонимании с Баку по разблокировке коммуникаций

Ведомости

Ереван и Баку добились взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, сейчас остались технические вопросы, требующие уточнения. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту <...>. Мы за разблокирование всех дорог», – сказал он (цит. по ТАСС).

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выход на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможен в обозримой перспективе. Он отметил, что лидерам стран удалось достигнуть договоренностей в ходе переговоров в Москве. По словам представителя Кремля, у глав государств есть «общая точка зрения», как решать возникшую ситуацию.

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25 мая в Москве состоялись 20-минутные трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого российский президент провел переговоры с каждым из двух иностранных лидеров по отдельности.

В рамках мероприятий Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут нормализоваться, предпосылки для этого появились после признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных