В Ереване заявили о взаимопонимании с Баку по разблокировке коммуникаций
Ереван и Баку добились взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, сейчас остались технические вопросы, требующие уточнения. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту <...>. Мы за разблокирование всех дорог», – сказал он (цит. по ТАСС).
26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выход на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможен в обозримой перспективе. Он отметил, что лидерам стран удалось достигнуть договоренностей в ходе переговоров в Москве. По словам представителя Кремля, у глав государств есть «общая точка зрения», как решать возникшую ситуацию.
25 мая в Москве состоялись 20-минутные трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого российский президент провел переговоры с каждым из двух иностранных лидеров по отдельности.
В рамках мероприятий Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут нормализоваться, предпосылки для этого появились после признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций.