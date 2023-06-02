ЕС не удалось сблизить Армению и Азербайджан

28 мая Алиев в Лачине фактически выдвинул ультиматум руководителям непризнанной республики, угрожая в случае невыполнения азербайджанских условий начать против Нагорного Карабаха военную операцию. «Сегодня у нас имеются все возможности для проведения любой операции в этом регионе. Поэтому парламент должен быть распущен, элемент, именующий себя «президентом», должен сдаться, все министры, депутаты и прочие должны покинуть свои посты. Только в этом случае к ним могут быть послабления и можно будет говорить об амнистии», – заявил он на церемонии вручения ключей от домов вынужденным переселенцам, вернувшимся в Лачин. В свою очередь, армянский МИД раскритиковал Баку, заявив, что агрессивные заявления подрывают усилия Еревана и других международных партнеров на установление мира, стабильности и безопасности в регионе. «Признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как полномочие на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.