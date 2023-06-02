ЕС не удалось сблизить Армению и Азербайджан

ЕС не удалось сблизить Армению и АзербайджанИх лидеры не смогли принять никакого документа
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла 1 июня в ходе второго саммита Европейского политического сообщества – формата, предложенного в прошлом году президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Сначала они встретились в трехстороннем формате – Алиев, Пашинян и председатель Совета ЕС Шарль Мишель. Затем к ним присоединились Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Но никаких документов по итогам встречи принято не было, даже совместного заявления.
«У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали [на аналогичной встрече] в Брюсселе в мае. Мы обсудили вопросы транспортной связности, делимитацию границ, мирный договор. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей, которая состоится в Брюсселе 21 июля. Это означает, что мы упорно работаем и намерены поддерживать все позитивные усилия в направлении нормализации отношений», – сказал Мишель.
Еще 26 мая МИД Армении дал понять, что подписание мирного договора не включено в повестку переговоров в молдавской столице. «Армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы. Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи», – заявили в ведомстве. А через три дня армянский премьер Пашинян перед депутатами армянского парламента сообщил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку: «Была дискуссия о том, возможно ли подписать там [на встрече в Кишиневе] мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану».
Предыдущий раунд переговоров лидеров Армении и Азербайджана прошел в Москве 25 мая при посредничестве президента России Владимира Путина. Та встреча продлилась всего 20 минут, а по итогам стороны не приняли совместного заявления.
Одним из главных препятствий для заключения мирного договора является проблема определения статуса Нагорного Карабаха, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. Хотя Пашинян неоднократно публично признавал территориальную целостность Азербайджана, Ереван настаивает на определении некоего международного механизма, обеспечивающего переговорный процесс между Баку и представителями карабахских армян. «Не совсем понятно, что в понимании Еревана означают международные механизмы переговоров, за скобками также остается проблема обеспечения безопасности жителей Карабаха, – сказал эксперт. – Проблема статуса региона некоторое время останется в подвешенном состоянии. Пока ситуация развивается в пользу завершения Азербайджаном этнических чисток в регионе, т. е. изгнания армян из Карабаха. Тем более заметно, что США и ЕС пересмотрели свои подходы к этой проблеме: раньше они считали такие проявления неприемлемыми – теперь ради политической целесообразности могут на эти действия закрыть глаза».
Запад, по словам Силаева, заинтересован в скорейшем решении этого конфликта, с тем чтобы впоследствии вытеснить Россию из Кавказского региона. «Им совершенно безразлична судьба Карабаха. Их даже устроит, если из региона будет изгнано все армянское население, поскольку все последствия гуманитарного кризиса лягут на плечи России. Репутация нашей страны как миротворца и модератора будет серьезно подорвана, а Армения, скорее всего, выйдет из орбиты Москвы», – сказал он. Вероятность такого сценария, полагает эксперт, будет зависеть от результатов украинского кризиса и последующей способности Москвы купировать негативные для себя региональные тренды.
28 мая Алиев в Лачине фактически выдвинул ультиматум руководителям непризнанной республики, угрожая в случае невыполнения азербайджанских условий начать против Нагорного Карабаха военную операцию. «Сегодня у нас имеются все возможности для проведения любой операции в этом регионе. Поэтому парламент должен быть распущен, элемент, именующий себя «президентом», должен сдаться, все министры, депутаты и прочие должны покинуть свои посты. Только в этом случае к ним могут быть послабления и можно будет говорить об амнистии», – заявил он на церемонии вручения ключей от домов вынужденным переселенцам, вернувшимся в Лачин. В свою очередь, армянский МИД раскритиковал Баку, заявив, что агрессивные заявления подрывают усилия Еревана и других международных партнеров на установление мира, стабильности и безопасности в регионе. «Признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как полномочие на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Другая проблемная тема в переговорах Баку и Еревана – делимитация и демаркация границ, а также вопрос азербайджано-армянских эксклавов, сказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. Всего Армения с 1990-х гг. контролирует четыре азербайджанских эксклава на северо-востоке границы, а Азербайджан – один армянский. «Армянские власти в целом не заинтересованы в возвращении Баку небольших участков территорий. Во-первых, лидеры не могут договориться, согласно каким картам проводить демаркацию границ. Во-вторых, после их возвращения неизбежно возникнет новая проблема связки этих сел с материковым государством. А это еще повлечет проблему контроля над коммуникациями», – отметил эксперт.
С другой стороны, продолжает Фененко, армянские власти намеренно затягивают заключение мирного соглашения. В первую очередь Ереван, по словам эксперта, опасается, что после заключения договора они могут повторить судьбу первого президента Левона Тер-Петросяна, свергнутого в 1997 г. карабахским кланом во главе с Робертом Кочаряном после его готовности идти на компромисс на переговорах с Азербайджаном. «В армянском обществе довольно сильны реваншистские настроения и есть запрос на появление сильного оппозиционного лидера, способного восстановить военную мощь государства. Пашинян вынужден с этим считаться, поэтому в некотором смысле ключи к урегулированию конфликта находятся в Ереване», – заключил эксперт.