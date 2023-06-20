Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия «реальна»
Президент США Джо Байден считает использование тактического ядерного оружия Россией реальным. Об этом он заявил группе доноров в штате Калифорния.
«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо, все посмотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о применении Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», – приводит слова американского президента Reuters.
До этого Байден заявил, что размещение российского тактического оружия на территории Белоруссии «абсолютно безответственно».
У России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства, заявил 16 июня на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин. Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». При этом российские власти и ранее неоднократно высказывались о недопустимости развязывания ядерной войны, отмечая, что в военной доктрине страны применение ядерного оружия возможно, когда само существование страны ставится под угрозу.
Тогда же Путин рассказал, что первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии. В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. 9 июня Путин сообщил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.