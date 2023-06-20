Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия «реальна»

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо, все посмотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о применении Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», – приводит слова американского президента Reuters.