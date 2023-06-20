Песков: Путин и представители Африки обсудили продолжение поставок зерна
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки подчеркнул важность продолжения поставок российского зерна на этот континент. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, обсуждались ли на встрече прямые поставки зерна вне рамок продуктовой сделки.
«Подчеркивалась важность поставок зерна, с точки зрения России, прежде всего российского зерна на Африканский континент бедным странам. Важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась», – ответил Песков.
Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге делегацию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.
В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ, в свою очередь, высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда было вывезено только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.
13 июня в ходе встречи с военкорами Путин заявил о рассмотрении Кремлем варианта выхода из зерновой сделки. Журналисты ранее уточнили у Пескова, идет ли речь о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – отметил он.