Песков: Путин и представители Африки обсудили продолжение поставок зерна

В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ, в свою очередь, высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда было вывезено только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.