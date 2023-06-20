Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в ДНР за последние сутки

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления, которое Украина ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.