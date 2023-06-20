Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в ДНР за последние сутки
Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки отразили 10 атак ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Четыре атаки усиленных танками подразделений ВСУ также были отбиты на ореховском направлении и на Времевском выступе. В то же время потери армии Украины на запорожском и южнодонецком направлениях составили до 260 военных, добавили в ведомстве.
Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих, на донецком – до 220 человек. Также 25 военных ВСУ потеряли на херсонском направлении, там же была уничтожена артиллерийская система М777 и гаубица Д-30. Кроме этого, за сутки армия РФ уничтожила восемь складов ВСУ с боеприпасами.
Минобороны отчиталось и о пресечении атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В Запорожской области ВС РФ уничтожили диверсантов на положском направлении, а также три ДРГ были пресечены на купянском направлении.
13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления, которое Украина ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.