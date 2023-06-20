Газета
Политика

Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в ДНР за последние сутки

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки отразили 10 атак ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Четыре атаки усиленных танками подразделений ВСУ также были отбиты на ореховском направлении и на Времевском выступе. В то же время потери армии Украины на запорожском и южнодонецком направлениях составили до 260 военных, добавили в ведомстве.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих, на донецком – до 220 человек. Также 25 военных ВСУ потеряли на херсонском направлении, там же была уничтожена артиллерийская система М777 и гаубица Д-30. Кроме этого, за сутки армия РФ уничтожила восемь складов ВСУ с боеприпасами.

Минобороны отчиталось и о пресечении атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В Запорожской области ВС РФ уничтожили диверсантов на положском направлении, а также три ДРГ были пресечены на купянском направлении.

Ранее по теме: В Минобороны рассказали о ракетном ударе по местам хранения иностранной техники ВСУ

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления, которое Украина ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных