В ООН заявили о продолжении контактов с Россией и Украиной по зерновой сделке
ООН продолжает работу с Россией и Украиной для продления зерновой сделки, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак.
«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об [экспорте] российского продовольствия и удобрений», – сказал Хак (цитата по ТАСС).
Помимо этого, ООН, по его словам, контактирует со странами Запада по выполнению российской части договоренностей, однако «есть ряд вещей, ряд рычагов, которые просто не находятся в нашем распоряжении».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о намерении США оказывать ООН и Турции поддержку в продлении зерновой сделки. Он отметил, что администрация США готова поддерживать продление инициативы, так как сделка имеет «значение для людей далеко за пределами региона».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин 20 июня допустил завершение зернового соглашения 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможность нового раунда консультаций с ООН.
Несмотря на заявление Хака, в МИДе ранее заверили, что выход из зернового соглашения не означает прекращения действия меморандума России и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. По словам замминистра иностранных дел Александр Грушко, зерновая сделка состоялась лишь потому, что «стороны, которые в ней участвуют, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна» из некоторых российских и украинских портов.
Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. Ее участниками являются представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили 18 мая, она действует до 17 июля.