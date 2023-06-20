В ООН заявили о продолжении контактов с Россией и Украиной по зерновой сделке

Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. Ее участниками являются представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили 18 мая, она действует до 17 июля.