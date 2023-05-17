Зерновую сделку продлили еще на два месяца

По словам Эрдогана, Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки и ее продления в последующие периоды. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», – заявил Эрдоган. В настоящее время, по данным ТАСС, в украинских портах находится до 10 турецких коммерческих судов. Кроме того, турецкий лидер поблагодарил российского президента Владимира Путина, украинского главу государства Владимира Зеленского и генсека ООН Антонио Гуттериша за поддержку турецких усилий в этом процессе.