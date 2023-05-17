Зерновую сделку продлили еще на два месяца

Зерновую сделку продлили еще на два месяцаНо неясно, как Запад будет гарантировать выполнение российской части соглашения
Участники черноморской зерновой сделки 17 мая, за день до ее окончания, продлили срок действия соглашения на 60 дней. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это подтвердил позднее МИД России. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, все перекосы в выполнении соглашения «должны быть максимально быстро исправлены». 18 марта сделка была продлена на два месяца.
По словам Эрдогана, Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки и ее продления в последующие периоды. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», – заявил Эрдоган. В настоящее время, по данным ТАСС, в украинских портах находится до 10 турецких коммерческих судов. Кроме того, турецкий лидер поблагодарил российского президента Владимира Путина, украинского главу государства Владимира Зеленского и генсека ООН Антонио Гуттериша за поддержку турецких усилий в этом процессе.
Предыдущий раунд переговоров о продлении сделки прошел в Стамбуле 10-11 мая, но был безуспешен. По итогам встречи делегации России, Турции, Украины и представителей ООН российский заместитель министра иностранных дел Сергей Вершин заявил ТАСС, что 18 мая сделка «прекратит действие», если Москва не получит гарантии выполнения своих требований, в частности по вопросу о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Россия представила свои условия для продления черноморской инициативы 17 апреля. Кроме требований по аммиакопроводу Москва требует подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, что позволило бы обрабатывать платежи российских аграриев на мировом рынке; возобновить поставку в Россию сельхозтехники и запчастей; отменить ограничения на страхование российских судов с зерном и снять запрет на их доступ в порты; разблокировать зарубежные активы российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия.
28 апреля Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генсеком ООН Гутерришем предложил расширить рабочую группу по возобновлению работы аммиакопровода за счет участников из Турции. В то же время генсек ООН предложил турецкому госбанку Ziraat Bank взять на себя роль обработки финансовых операций по сделкам с российским зерном и удобрениями. В начале мая представители банка заявили, что они не станут работать с россиянами без письменного разрешения США и ООН, которых так и не было получено.
Запад не готов становиться гарантом исполнения российской части в черноморской зерновой сделке, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский: «Иначе это предполагало бы снятие ограничений с российских судов на заход в западные порты, снятие запрета на их страхование». Кроме того, Запад не собирается даже частично снимать наложенные на Россию ограничения, отметил эксперт.
При этом дальнейшая судьба сделки в случае победы во втором туре выборов президента Турции 28 мая лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу не ясна, продолжает Надеин-Раевский. «Хотя на словах он говорит о заинтересованности продолжить выполнять роль посредника, но одновременно обвиняет Россию во вмешательстве в выборы», – говорит эксперт.