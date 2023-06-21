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Премьер Латвии заявил о намерении передать Киеву все имеющиеся у страны вертолеты

Ведомости

Латвия намерена передать Украине все имеющиеся у нее вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне. По его словам, Латвия уже отправила Киеву все свои ракеты Stinger.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов <...> мы пошлем их Украине», — приводит его слова «РИА Новости».

Как заявил латвийский премьер, правительство страны потратило на помощь Киеву более 1,3% ВВП, причем 1% пошел на военные нужды. Также, продолжил Кариньш, Латвия тренирует солдат вооруженных сил Украины, в 2023 г. подготовку прошли порядка 3000 человек.

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30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия. Министр заявил о наращивании поставок Украине техники и вооружения. По его словам, Россия отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.

В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных