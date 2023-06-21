Премьер Латвии заявил о намерении передать Киеву все имеющиеся у страны вертолеты
Латвия намерена передать Украине все имеющиеся у нее вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне. По его словам, Латвия уже отправила Киеву все свои ракеты Stinger.
«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов <...> мы пошлем их Украине», — приводит его слова «РИА Новости».
Как заявил латвийский премьер, правительство страны потратило на помощь Киеву более 1,3% ВВП, причем 1% пошел на военные нужды. Также, продолжил Кариньш, Латвия тренирует солдат вооруженных сил Украины, в 2023 г. подготовку прошли порядка 3000 человек.
30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия. Министр заявил о наращивании поставок Украине техники и вооружения. По его словам, Россия отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.