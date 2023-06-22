Российский посол заявил о наличии перспектив вхождения Венесуэлы в БРИКС

О желании Венесуэлы стать частью БРИКС президент этой страны Николас Мадуро заявил в конце мая. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». Тогда президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что смотрит на этот шаг благоприятно. Такие инициативы, отметил он, должны быть согласованы со всеми странами-участницами.