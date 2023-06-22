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Российский посол заявил о наличии перспектив вхождения Венесуэлы в БРИКС

Ведомости

Перспективы подключения Венесуэлы «в том или ином формате» к межгосударственному объединению БРИКС есть, заявил в эфире «России 24» посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Безусловно, перспективы подключения Венесуэлы в том или ином формате к БРИКС имеются. Думаю, что это будет определено непосредственными участниками, будут выработаны все необходимые форматы и механизмы, чтобы страны мира, которые действительно испытывают такую потребность и серьезный интерес к взаимодействию, получили возможность доступа к различным инструментам БРИКС», – приводит его слова ТАСС.

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По словам дипломата, формат БРИКС по нарастающей приобретает популярность, «поскольку страны там взаимодействуют, общаются между собой на равноправной, перспективной основе». Мелик-Багдасаров уточнил, что есть разные форматы подключения к объединению. В частности, «БРИКС-аутрич», «БРИКС+».

О желании Венесуэлы стать частью БРИКС президент этой страны Николас Мадуро заявил в конце мая. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». Тогда президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что смотрит на этот шаг благоприятно. Такие инициативы, отметил он, должны быть согласованы со всеми странами-участницами.

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Венесуэла не единственная страна, которая хотела бы присоединиться к БРИКС. 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что российская сторона поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС. 19 июня газета Dhaka Tribune сообщила, что Бангладеш официально подала заявку в БРИКС. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел страны Масуд Бин Момен.

Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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