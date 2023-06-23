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Нарышкин заявил о необходимости поддержания контактов с директором ЦРУ

Ведомости

Необходимость в поддержании контактов с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом есть, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«За последнее время не было контактов с моим визави – директором ЦРУ. Но при этом возможность для наших встреч сохраняется», – сказал глава разведывательной службы (цитата по ТАСС).

Он добавил, что между ним и Бернсом «вполне приличные личные отношения», и отметил необходимость поддержания контакта. 27 февраля директор СВР также заявил, что с уважением относится к своему коллеге из ЦРУ. При этом сам Бернс в интервью CBS News в конце февраля заявил, что тон Нарышкина в ходе переговоров в Анкаре показался ему «дерзким и высокомерным».

В середине ноября 2022 г. встреча директоров СВР и ЦРУ прошла в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. После переговоров Нарышкин рассказал, что наиболее «часто употреблявшимися словами» на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».

Тогда же временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что Вашингтон намерен возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил, что переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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