Нарышкин заявил о необходимости поддержания контактов с директором ЦРУ
Необходимость в поддержании контактов с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом есть, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«За последнее время не было контактов с моим визави – директором ЦРУ. Но при этом возможность для наших встреч сохраняется», – сказал глава разведывательной службы (цитата по ТАСС).
Он добавил, что между ним и Бернсом «вполне приличные личные отношения», и отметил необходимость поддержания контакта. 27 февраля директор СВР также заявил, что с уважением относится к своему коллеге из ЦРУ. При этом сам Бернс в интервью CBS News в конце февраля заявил, что тон Нарышкина в ходе переговоров в Анкаре показался ему «дерзким и высокомерным».
В середине ноября 2022 г. встреча директоров СВР и ЦРУ прошла в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. После переговоров Нарышкин рассказал, что наиболее «часто употреблявшимися словами» на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».
Тогда же временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что Вашингтон намерен возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил, что переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности.