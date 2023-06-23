Нарышкин заявил о необходимости поддержания контактов с директором ЦРУ

Он добавил, что между ним и Бернсом «вполне приличные личные отношения», и отметил необходимость поддержания контакта. 27 февраля директор СВР также заявил, что с уважением относится к своему коллеге из ЦРУ. При этом сам Бернс в интервью CBS News в конце февраля заявил, что тон Нарышкина в ходе переговоров в Анкаре показался ему «дерзким и высокомерным».