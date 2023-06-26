Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать заключенных
Ранее судимые или находящиеся под следствием смогут заключить контракт только с Минобороны, ЧВК больше не смогут нанимать тех, кто находится под приговором. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
По его словам, «одна часть функций у ЧВК ушла», они не смогут нанимать людей, которые находятся под приговором.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно инициативе, предлагается освободить от наказания тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, и тех, кто совершил преступления во время военной службы. Во втором чтении депутаты уточнили, на кого распространяются проектируемые нормы, а также прописали, кого нельзя освободить от наказания.
Первая категория, которая подлежит освобождению, – это люди, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Кроме тех, кто обвиняется по ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму), ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами), ст. 221 (хищение ядерных материалов) и ст. 280 (призывы к сепаратизму) УК до вступления закона в силу.
Во второй категории находятся проходящие военную службу граждане, но в отношении которых ведется предварительное расследование (нет привязки к сроку вступления рассматриваемого законопроекта в силу). К третьей категории относятся осужденные, отбывшие наказание или условно-досрочно освобожденные, за исключением имеющих судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, либо за преступления, предусмотренные статьями УК за терроризм, госизмену, экстремизм (всего 22 статьи).
О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине.
В начале января 2023 г. Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству. В начале февраля Пригожин сообщил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен.