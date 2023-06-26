Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно инициативе, предлагается освободить от наказания тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, и тех, кто совершил преступления во время военной службы. Во втором чтении депутаты уточнили, на кого распространяются проектируемые нормы, а также прописали, кого нельзя освободить от наказания.