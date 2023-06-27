Хинштейн опроверг передачу техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии
Передача военной техники ЧВК «Вагнер» в пользование Росгвардии не обсуждается, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа. Заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной», – написал депутат у себя в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что решение о предоставлении боевой техники Росгвардии было принято президентом России Владимиром Путиным в начале года и «не связано с последними событиями». «Просто до поры до времени – о нем не сообщалось», – отметил Хинштейн. Депутат также добавил, что попытка военного мятежа подтвердила правильность принятого решения. По его словам, для Росгвардии, которую он назвал «воюющим ведомством», наличие военной техники является «наиважнейшим» вопросом.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля рассказал, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки. Золотов подчеркнул, что «этот вопрос сейчас стоит очень остро».
24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, после чего направилась в Москву. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
Вечером того же дня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко стало известно, что ЧВК «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела.