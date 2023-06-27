Хинштейн опроверг передачу техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии

Он подчеркнул, что решение о предоставлении боевой техники Росгвардии было принято президентом России Владимиром Путиным в начале года и «не связано с последними событиями». «Просто до поры до времени – о нем не сообщалось», – отметил Хинштейн. Депутат также добавил, что попытка военного мятежа подтвердила правильность принятого решения. По его словам, для Росгвардии, которую он назвал «воюющим ведомством», наличие военной техники является «наиважнейшим» вопросом.