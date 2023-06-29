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Дума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Это соглашение 27 сентября 2022 г. подписали министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Инал Ардзинба. Абхазская сторона ратифицировала его уже в декабре того же года. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию соглашение 31 мая.

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В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой, не отказываясь при этом от гражданства собственного государства. Россия при этом предоставляет гражданам (на 26 августа 2008 г. и не утратившим гражданство) Абхазии от 18 лет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Человек, обладающий гражданством обеих стран, пользуется социальными правами, а также проходит службу в армии по призыву на территории той стороны, на территории которой он постоянно проживает. Пройдя обязательную военную службу, например, в Абхазии, проходить ее повторно в рядах ВС РФ уже будет не надо.

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Соглашение вступит в силу с даты обмена сторонами ратификационными грамотами.

Ранее 17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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