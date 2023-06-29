Дума ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой, не отказываясь при этом от гражданства собственного государства. Россия при этом предоставляет гражданам (на 26 августа 2008 г. и не утратившим гражданство) Абхазии от 18 лет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.