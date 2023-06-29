Посольство России в Казахстане принимает меры для защиты прав Кислицына
Казахстан проинформировал посольство России в республике о задержании сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицына, ведомство принимает меры по защите его прав. Об этом «Ведомостям» сообщили в дипломатическом представительстве.
В посольстве отметили, что казахстанская сторона о задержании Кислицына проинформировала своевременно.
«Посольство и генеральное консульство России в городе Алма-Ате принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина», – подчеркнуло ведомство.
Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что российский запрос о выдаче Кислицына будет иметь приоритет перед американским из-за его гражданства.
Кислицын был задержан 22 июня в Казахстане в связи с запросом США. По данным F.A.C.C.T., претензии США к нему связаны не с работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».
28 июня Тверской суд Москвы также объявил Кислицына в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). Позже суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кислицына. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть.
В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.