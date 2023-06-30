Путин 30 июня встретится с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым
Президент России Владимир Путин встретится с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, встреча пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня среди различных встреч и совещаний внутреннего характера у Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов – руководитель “Роскосмоса”. <...>. Встреча с Борисовым будет в открытом режиме», – сказал он.
23 июня В «Роскосмосе» сообщили, что научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя «Союз-5». В 2023 г. предприятие намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.
Борисов был назначен на должность главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 г. после освобождения от должности вице-премьера.