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Путин 30 июня встретится с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, встреча пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня среди различных встреч и совещаний внутреннего характера у Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов – руководитель “Роскосмоса”. <...>. Встреча с Борисовым будет в открытом режиме», – сказал он. 

23 июня В «Роскосмосе» сообщили, что научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя «Союз-5». В 2023 г. предприятие намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.

Борисов был назначен на должность главы «Роскосмоса» 15 июля 2022 г. после освобождения от должности вице-премьера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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