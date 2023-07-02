Медведев: власть в России доказала свою устойчивость во время попытки мятежа
Во время попытки вооруженного мятежа 24 июня власть в России доказала свою силу и устойчивость, а народ показал свою готовность сплотиться вокруг президента страны для ее защиты. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«Конечно, наших врагов – как внешних, так и внутренних – едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины», – написал он.
В своем обращении к гражданам России 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые «сохранили верность долгу, присяге и своему народу» во время мятежа 24 июня. Глава государства также выразил благодарность гражданам страны. По его словам, «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль».
Выступая перед военными на Соборной площади 27 июня, Путин заявил, что обстановку в РФ удалось стабилизировать благодаря решимости и мужеству военнослужащих, а также единству всего российского общества. По его мнению, мятежники увидели, что армия и народ «не с ними».
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.