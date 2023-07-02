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Медведев: власть в России доказала свою устойчивость во время попытки мятежа

Ведомости

Во время попытки вооруженного мятежа 24 июня власть в России доказала свою силу и устойчивость, а народ показал свою готовность сплотиться вокруг президента страны для ее защиты. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Конечно, наших врагов – как внешних, так и внутренних – едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины», – написал он. 

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В своем обращении к гражданам России 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые «сохранили верность долгу, присяге и своему народу» во время мятежа 24 июня. Глава государства также выразил благодарность гражданам страны. По его словам, «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль».

Выступая перед военными на Соборной площади 27 июня, Путин заявил, что обстановку в РФ удалось стабилизировать благодаря решимости и мужеству военнослужащих, а также единству всего российского общества. По его мнению, мятежники увидели, что армия и народ «не с ними».

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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