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Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России

Ведомости

Президент России Владимир Путин не сомневается в победе России в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«В этом [победе] сомнений нет», – сказал Путин, комментируя слова заместителя председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, который выразил уверенность в победе России (цит. по ТАСС). 

Путин также поблагодарил жителей Херсонской области «за удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал». 

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Президент неоднократно говорил об отсутствии сомнений в вопросе победы России. В частности, 1 июня он объяснил свою уверенность тем, что «мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности». В середине февраля Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым также выразил уверенность в победе России.

За месяц до этого, в январе, президент назвал победу в военной операции на Украине неизбежной. «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», — сказал тогда Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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