Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России
Президент России Владимир Путин не сомневается в победе России в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
«В этом [победе] сомнений нет», – сказал Путин, комментируя слова заместителя председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, который выразил уверенность в победе России (цит. по ТАСС).
Путин также поблагодарил жителей Херсонской области «за удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал».
Президент неоднократно говорил об отсутствии сомнений в вопросе победы России. В частности, 1 июня он объяснил свою уверенность тем, что «мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности». В середине февраля Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым также выразил уверенность в победе России.
За месяц до этого, в январе, президент назвал победу в военной операции на Украине неизбежной. «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», — сказал тогда Путин.