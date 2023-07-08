МИД России обвинил ЮНЕСКО в предвзятости из-за осуждения удара по Львову
Заявление ЮНЕСКО с осуждением удара по Львову, который затронул историческое здание в буферной зоне объекта всемирного наследия, рассчитано на западные столицы, организация не отреагировала на теракт в отношении Кремля, который также является объектом всемирного наследия, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
6 июля на сайте ЮНЕСКО было опубликовано заявление, в котором организация осудила произошедший во Львове взрыв в буферной зоне объекта Всемирного наследия «Львов – ансамбль исторического центра». В ЮНЕСКО заявили о нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, а также Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
«Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на «хорошие» и «плохие», – заявила Захарова.
Она напомнила, что теракт в отношении Московского Кремля не удостоился публичной реакции со стороны гендиректора организации, также там не осудили убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
Учреждение «санкционирует агрессивный неонацистский курс» властей Киева, считают в МИДе. Что касается обстрела Львова, то здесь Минобороны РФ нанесла «сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников», российская армия поражает на Украине «исключительно законные военные цели», добавила Захарова.
В ЮНЕСКО после обстрела Львова также напомнили, что в марте 2022 г. генеральный директор организации Одрэ Азуле направляла письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, чтобы «напомнить об обязательствах» и уточнить координаты объектов всемирного наследия на Украине.