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МИД России обвинил ЮНЕСКО в предвзятости из-за осуждения удара по Львову

Ведомости

Заявление ЮНЕСКО с осуждением удара по Львову, который затронул историческое здание в буферной зоне объекта всемирного наследия, рассчитано на западные столицы, организация не отреагировала на теракт в отношении Кремля, который также является объектом всемирного наследия, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

6 июля на сайте ЮНЕСКО было опубликовано заявление, в котором организация осудила произошедший во Львове взрыв в буферной зоне объекта Всемирного наследия «Львов – ансамбль исторического центра». В ЮНЕСКО заявили о нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, а также Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на «хорошие» и «плохие», – заявила Захарова.

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Она напомнила, что теракт в отношении Московского Кремля не удостоился публичной реакции со стороны гендиректора организации, также там не осудили убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

Учреждение «санкционирует агрессивный неонацистский курс» властей Киева, считают в МИДе. Что касается обстрела Львова, то здесь Минобороны РФ нанесла «сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников», российская армия поражает на Украине «исключительно законные военные цели», добавила Захарова.

В ЮНЕСКО после обстрела Львова также напомнили, что в марте 2022 г. генеральный директор организации Одрэ Азуле направляла письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, чтобы «напомнить об обязательствах» и уточнить координаты объектов всемирного наследия на Украине.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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