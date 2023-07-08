МИД России обвинил ЮНЕСКО в предвзятости из-за осуждения удара по Львову

6 июля на сайте ЮНЕСКО было опубликовано заявление, в котором организация осудила произошедший во Львове взрыв в буферной зоне объекта Всемирного наследия «Львов – ансамбль исторического центра». В ЮНЕСКО заявили о нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, а также Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.