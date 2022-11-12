Постпредство РФ при ЮНЕСКО призвало беспристрастно реагировать на снос памятников
Защита памятников героям борьбы с нацизмом является важной задачей Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), на этот вопрос не должна влиять политика, говорится в заявлении постоянного представительства России при международной организации.
«Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства. Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку!» — говорится в коммюнике (цитата по ТАСС).
10 ноября МИД России вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажом советских мемориалов.
В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.
За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище.