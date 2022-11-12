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Постпредство РФ при ЮНЕСКО призвало беспристрастно реагировать на снос памятников

Ведомости

Защита памятников героям борьбы с нацизмом является важной задачей Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), на этот вопрос не должна влиять политика, говорится в заявлении постоянного представительства России при международной организации.

«Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства. Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку!» — говорится в коммюнике (цитата по ТАСС).

10 ноября МИД России вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажом советских мемориалов.

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В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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