МИД России вызвал посла Латвии из-за демонтажа советских памятников
Министерство иностранных дел России вызвало посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажом советских мемориалов, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», — отмечено в заявлении.
МИД также сообщил послу о «противозаконных шагах латвийских властей», направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности.
В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». Такие действия российский лидер охарактеризовал как «циничное предательство» своих предков.
За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище.
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