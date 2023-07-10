Лавров оценил усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки
Усилия ООН по реализации российской части зерновой сделки не принесли никакого результата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», – пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
4 июля в российском МИДе заявили об отсутствии оснований для продления сделки после 17 июля. Сделка превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны», часть требований России «очевидно, снята с повестки», а «достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается», подчеркивали в ведомстве.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президент заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. Он также сообщил, что ожидает конструктивной позиции от президента России по этому вопросу. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее от них».