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Политика

Захарова заявила о провале саммита НАТО еще до его начала

Ведомости

Саммит НАТО в Вильнюсе провалился еще до начала, поскольку США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего – это саммит в Вильнюсе. Дальше будет хуже», – написала она в своем Telegram-канале. 

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Саммит НАТО проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет принят ряд важных решений, также страны обсудят вступление Украины в НАТО. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал выступление стран НАТО с единой позицией по членству Украины в организации.

Ранее сегодня Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, «это будет позитивный и сильный сигнал о пути к членству» для Киева. В Киеве раскритиковали «неопределенность» альянса. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в НАТО. Кроме того, страны блока не опредлили сроки приглашения Украины или ее вступления в альянс.

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В преддверии саммита НАТО, 7 июля, Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В Вашингтоне признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

Решение США не поддержали несколько союзников по НАТО, включая Италию, Испанию и Великобританию. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин не должен мешать США поставлять Украине такое вооружение, отметив, что Германия выступает против передачи Киеву кассетных боеприпасов из-за подписанной конвенции 2008 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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