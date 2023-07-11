Захарова заявила о провале саммита НАТО еще до его начала

Ранее сегодня Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, «это будет позитивный и сильный сигнал о пути к членству» для Киева. В Киеве раскритиковали «неопределенность» альянса. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждается только возможность приглашения Украины в НАТО, но не ее членства в НАТО. Кроме того, страны блока не опредлили сроки приглашения Украины или ее вступления в альянс.