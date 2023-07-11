Захарова: НАТО уже участвует в конфликте с Россией

Ранее сегодня страны НАТО приняли коммюнике на саммите альянса в Вильнюсе, в котором говорилось, что блок не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы. В то же время, уточнялось в заявлении, из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации, но при этом они будут реагировать на «российские угрозы».