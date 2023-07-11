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Захарова: НАТО уже участвует в конфликте с Россией

Ведомости

НАТО не стремится к конфликту с Россией, поскольку уже участвует в нем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», – написала она в своем Telegram-канале. 

Ранее сегодня страны НАТО приняли коммюнике на саммите альянса в Вильнюсе, в котором говорилось, что блок не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы. В то же время, уточнялось в заявлении, из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации, но при этом они будут реагировать на «российские угрозы».

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Страны НАТО осудили начало спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В ответ на действия РФ члены альянса ввели масштабсные санкции против страны и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. 

Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран. Захарова ранее говорила, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится ослабить, разобщить и уничтожить Россию. В декабре он отмечал, что с помощью санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, обвалить рубль и спровоцировать «разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. 

В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. глава государства заявил, что ограничения Запада направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. По его словам, цель санкций – «заставить страдать» граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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