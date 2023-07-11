Захарова: НАТО уже участвует в конфликте с Россией
НАТО не стремится к конфликту с Россией, поскольку уже участвует в нем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня страны НАТО приняли коммюнике на саммите альянса в Вильнюсе, в котором говорилось, что блок не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы. В то же время, уточнялось в заявлении, из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации, но при этом они будут реагировать на «российские угрозы».
Страны НАТО осудили начало спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В ответ на действия РФ члены альянса ввели масштабсные санкции против страны и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь.
Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран. Захарова ранее говорила, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится ослабить, разобщить и уничтожить Россию. В декабре он отмечал, что с помощью санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, обвалить рубль и спровоцировать «разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. глава государства заявил, что ограничения Запада направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. По его словам, цель санкций – «заставить страдать» граждан страны.