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Политика

В Молдавии три министра подали в отставку

Ведомости

Три молдавских министра, включая главу МВД Анну Ревенко, подали в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге, передает «Интерфакс».

Помимо Ревенко, в отставку также ушли министр просвещения и инноваций Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа. Причины их ухода Речан не назвал. Он отметил заслуги каждого из министров в период работы в правительстве и поблагодарил их за работу.

Премьер добавил, что 17 июля предложит президенту республики Майе Санду кандидатуры новых министров.

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Ревенко ушла в отставку на фоне инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. 30 июня гражданин Таджикистана открыл огонь после того, как его отказались пускать в Молдавию. В результате погибли сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта. Также один пассажир получил травму. 

Нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения, ему была оказана медпомощь. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек. Устроившему стрельбу грозит пожизненное заключение.

Ревенко и Топалэ входили в состав правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в 2021 г. В феврале 2023 г. Гаврилица подала в отставку, на ее место пришел Речан. В состав нового правительства тогда также вошла Лилия Дабижа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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