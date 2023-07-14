В Молдавии три министра подали в отставку

Ревенко и Топалэ входили в состав правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое было сформировано в 2021 г. В феврале 2023 г. Гаврилица подала в отставку, на ее место пришел Речан. В состав нового правительства тогда также вошла Лилия Дабижа.