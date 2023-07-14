В Молдавии три министра подали в отставку
Три молдавских министра, включая главу МВД Анну Ревенко, подали в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге, передает «Интерфакс».
Помимо Ревенко, в отставку также ушли министр просвещения и инноваций Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа. Причины их ухода Речан не назвал. Он отметил заслуги каждого из министров в период работы в правительстве и поблагодарил их за работу.
Премьер добавил, что 17 июля предложит президенту республики Майе Санду кандидатуры новых министров.
Ревенко ушла в отставку на фоне инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. 30 июня гражданин Таджикистана открыл огонь после того, как его отказались пускать в Молдавию. В результате погибли сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта. Также один пассажир получил травму.
Нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения, ему была оказана медпомощь. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек. Устроившему стрельбу грозит пожизненное заключение.