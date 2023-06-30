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Общество

В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека

Ведомости

В аэропорту Кишинева неизвестный открыл огонь, в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Молдавии.

По данным ведомства, стрельбу в аэропорту устроил иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию республики. На место происшествия выехала бригада специального назначения.

В МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать. «На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь», – сказано в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что жертвы погибли при исполнении служебных обязанностей. Руководство страны было срочно проинформировано о сложившейся ситуации, подчеркнули в министерстве.

В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены, ограничения пока сохраняются. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» пишет, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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