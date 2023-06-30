В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека
В аэропорту Кишинева неизвестный открыл огонь, в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Молдавии.
По данным ведомства, стрельбу в аэропорту устроил иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию республики. На место происшествия выехала бригада специального назначения.
В МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать. «На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Позже в ведомстве уточнили, что жертвы погибли при исполнении служебных обязанностей. Руководство страны было срочно проинформировано о сложившейся ситуации, подчеркнули в министерстве.
В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены, ограничения пока сохраняются. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» пишет, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек.