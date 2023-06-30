В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека

В связи с произошедшим все вылеты из аэропорта были остановлены, ограничения пока сохраняются. Со ссылкой на заявление правительства республики «Sputnik Молдова» пишет, что иностранец выхватил пистолет во время сопровождения его в стерильную зону для возврата. После этого он смертельно ранил двух человек. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек.