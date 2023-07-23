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В Херсонской области сообщили о попытке покушения на мэра Алешек

Ведомости

Украинские военные 23 июля выпустили ракету HIMARS по дому главы города Алешки Херсонской области Георгия Журавко. О попытке покушения ТАСС сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», – сказал он.

В июле прошлого года погиб глава администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгений Юнаков, его автомобиль был подорван. В конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. 30 мая в центре Мелитополя был взорван автомобиль, в результате теракта пострадали два волонтера, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе.

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21 июня 2022 г. было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка Херсонской области Юрия Турулева. По его словам, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию.

28 июня прошлого года замруководителя временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Сам Стремоусов погиб в результате автокатастрофы в ноябре.

Кроме того, в августе прошлого года также было совершено покушение на нового мэра Мариуполя Константина Иващенко, чиновник не пострадал. Местом покушения называлась территория Мариупольского зоопарка. В декабре при подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа, до этого был ранен первый вице-губернатор региона Виталий Булюк.

В мае текущего года ФСБ сообщила о пресечении подготовки покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. По данным ведомства, Киев планировал совершить серию терактов в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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