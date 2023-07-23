В Херсонской области сообщили о попытке покушения на мэра Алешек

В июле прошлого года погиб глава администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгений Юнаков, его автомобиль был подорван. В конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. 30 мая в центре Мелитополя был взорван автомобиль, в результате теракта пострадали два волонтера, которые занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе.