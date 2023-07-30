ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки никто не пострадал.
«ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Суземский район на юге граничит с Сумской областью Украины. Первый раз об обстреле села глава региона сообщил 5 июля 2022 г. Тогда зафиксировали около 18 выстрелов, никто не пострадал.
23 июля текущего года обстрелу подверглось село Полевые Новоселки, один человек получил ранения. В результате украинской атаки было повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение двух сел.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».