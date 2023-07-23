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Общество

При обстреле села в Брянской области пострадал один человек

Ведомости

Один человек получил ранения в результате обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области со стороны Украины, рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.

«В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Богомаз добавил, что пострадавший был госпитализирован в районную больницу, где ему оказывают помощь медицинские работники.

Об этом обстреле губернатор сообщил ранее 23 июля. В результате очередной украинской атаки повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение двух сел.

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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