При обстреле села в Брянской области пострадал один человек
Один человек получил ранения в результате обстрела села Полевые Новоселки в Брянской области со стороны Украины, рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.
«В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавший был госпитализирован в районную больницу, где ему оказывают помощь медицинские работники.
Об этом обстреле губернатор сообщил ранее 23 июля. В результате очередной украинской атаки повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение двух сел.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».