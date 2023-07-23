При обстреле села в Брянской области пострадал один человек

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».