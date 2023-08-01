Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности и выразил надежду, что его никогда не придется применять, сообщает «БелТА».
«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», – заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области.
В марте президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.
В конце июля руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Россия может вывести тактическое ядерное оружие с территории Белоруссии после того, как США откажутся от антироссийского курса.