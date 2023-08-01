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Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности и выразил надежду, что его никогда не придется применять, сообщает «БелТА».

«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», – заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.

В конце июля руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Россия может вывести тактическое ядерное оружие с территории Белоруссии после того, как США откажутся от антироссийского курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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