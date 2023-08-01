Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности

«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», – заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области.