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Генсек ООН не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в речи про атомную бомбардировку японской Хиросимы в 1945 г. не упомянул США. Это следует из заявления генсека, которое было зачитано его представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Почти восемь десятилетий назад ядерное оружие превратило Хиросиму в пепел. Тем не менее любой, кто был тут, знает, что воспоминания не угаснут никогда», – говорится в сообщении.

Гутерриш отметил, что ООН «горда поддерживать людей Хиросимы и выживших при бомбардировках для того, чтобы сохранить память о том, что произошло здесь». «А также ради тех уроков, которые человечество должно вынести, чтобы обеспечить безопасное будущее», – добавляется в заявлении.

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Генсек заявил, что «барабаны ядерной войны бьют вновь» и «ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь». По его словам, некоторые страны «снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения».

При этом мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на выступлении в 78-ю годовщину американской бомбардировки назвал концепцию ядерного сдерживания лидеров стран G7 («большой семерки») «глупостью». «Лидеры во всем мире должны признать реальность того, что ядерные угрозы, озвучиваемые в настоящее время некоторыми политиками, свидетельствуют о несостоятельности теории ядерного сдерживания», – сказал мэр (цитата по Reuters).

Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате американских бомбардировок двух японских городов погибли около 214 000 человек. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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