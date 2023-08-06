Генсек ООН не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Гутерриш отметил, что ООН «горда поддерживать людей Хиросимы и выживших при бомбардировках для того, чтобы сохранить память о том, что произошло здесь». «А также ради тех уроков, которые человечество должно вынести, чтобы обеспечить безопасное будущее», – добавляется в заявлении.