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Блинкен сообщил о принятых мерах для решения претензий России к зерновой сделке

Ведомости

США сделали все возможное, чтобы урегулировать претензии России к зерновой сделке, из которой Москва вышла 17 июля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI. Текст опубликован на сайте Госдепа. 

«Что касается конкретных пунктов возможных проблем, в том числе с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и т. д.», – сказал он, отметив, что предложения по решению претензий России к зерновой сделке есть и у ООН, но Москва на них пока не ответила. 

При этом Блинкен отметил, что у России нет проблем с экспортом собственного зерна. В начале июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что экспорт зерновых за прошедший сельскохозяйственный год (июль 2022 г. – июнь 2023 г.) во многом превышает те показатели, которые фиксировались до начала спецоперации. В частности, за прошедший год Россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна. Для сравнения в 2021-2022 сельхозгоду объем экспорта составил 38,1 млн тонн. 

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечение экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций».

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После этого в Кремле отметили, что не готовы верить «на слово» заявлениям американских чиновников, которые обещают содействовать экспорту удобрений при возобновлении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что американской стороне необходимо не давать обещания, а выполнять их. 

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Несмотря на это, действие сделки несколько раз продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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