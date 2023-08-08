Блинкен сообщил о принятых мерах для решения претензий России к зерновой сделке
США сделали все возможное, чтобы урегулировать претензии России к зерновой сделке, из которой Москва вышла 17 июля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI. Текст опубликован на сайте Госдепа.
«Что касается конкретных пунктов возможных проблем, в том числе с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и т. д.», – сказал он, отметив, что предложения по решению претензий России к зерновой сделке есть и у ООН, но Москва на них пока не ответила.
При этом Блинкен отметил, что у России нет проблем с экспортом собственного зерна. В начале июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что экспорт зерновых за прошедший сельскохозяйственный год (июль 2022 г. – июнь 2023 г.) во многом превышает те показатели, которые фиксировались до начала спецоперации. В частности, за прошедший год Россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна. Для сравнения в 2021-2022 сельхозгоду объем экспорта составил 38,1 млн тонн.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечение экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций».
После этого в Кремле отметили, что не готовы верить «на слово» заявлениям американских чиновников, которые обещают содействовать экспорту удобрений при возобновлении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что американской стороне необходимо не давать обещания, а выполнять их.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Несмотря на это, действие сделки несколько раз продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.