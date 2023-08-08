Блинкен сообщил о принятых мерах для решения претензий России к зерновой сделке

«Что касается конкретных пунктов возможных проблем, в том числе с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и т. д.», – сказал он, отметив, что предложения по решению претензий России к зерновой сделке есть и у ООН, но Москва на них пока не ответила.