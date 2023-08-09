Антонов обвинил США в попытках уйти от ответственности за сбои зерновой сделки

Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 27 июля, Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить в ряд африканских стран по 20 000 – 25 000 т зерна в ближайшие три – четыре месяца. 8 августа госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такой шаг «каплей в море». По его словам, это не остановит рост цен и не решит проблему с отсутствием доступа развивающихся стран к зерну.