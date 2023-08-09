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Антонов обвинил США в попытках уйти от ответственности за сбои зерновой сделки

Ведомости

США стремятся уйти от ответственности за сбои при реализации зерновой сделки и сместить фокус внимания с несоответствия вывоза украинского зерна гуманитарным целям. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы “убедить” Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей», – сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия по-прежнему готова вернуться к выполнению стамбульских договоренностей, но для этого США и их союзники должны «не на словах, а на деле устранить перекосы» в реализации зерновой сделки. Заявление Запада о наличии исключений являются «очередной информационной пустышкой», поскольку российские компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими трудностями при экспорте зерна и удобрений.

Антонов также обратил внимание на реакцию Вашингтона на анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным безвозмездную поставку зерна африканским странам. «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке, – сделайте лучше. <...> Считаете, что безвозмездные российские поставки зерна незначительны, – объявите о более крупных партиях сельхозпродуктов для нужд Африки», – заявил посол.

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Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 27 июля, Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить в ряд африканских стран по 20 000 – 25 000 т зерна в ближайшие три – четыре месяца. 8 августа госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такой шаг «каплей в море». По его словам, это не остановит рост цен и не решит проблему с отсутствием доступа развивающихся стран к зерну.

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «готова незамедлительно вернуться» к зерновой сделке, как только она будет реализована в части российских условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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