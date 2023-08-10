Александр Лукашенко пригласил президента Бразилии в Белоруссию
Александр Лукашенко пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить с визитом Белоруссию, чтобы обсудить план взаимоотношений двух стран. Об этом он заявил на встрече с послом Бразилии в республике Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, сообщает «БелТА».
«Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», – сказал Лукашенко.
7 июля посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич на встрече с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел передал ноту о намерении республики стать членом БРИКС.
1 марта 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Лукашенко выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, а также продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран.