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Александр Лукашенко пригласил президента Бразилии в Белоруссию

Ведомости

Александр Лукашенко пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить с визитом Белоруссию, чтобы обсудить план взаимоотношений двух стран. Об этом он заявил на встрече с послом Бразилии в республике Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, сообщает «БелТА».

«Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», – сказал Лукашенко.

7 июля посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич на встрече с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел передал ноту о намерении республики стать членом БРИКС.

Ранее по теме: Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

1 марта 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Лукашенко выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, а также продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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