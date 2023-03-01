Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

До этого белорусский лидер встретился с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем ПК ВСНП (квазипарламент КНР) Ли Чжаньшу. В разговоре с первым из них Лукашенко предложил интенсифицировать отношения двух стран. При этом он отметил, что страны никогда «не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было». Лукашенко также поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив что товарооборот между странами растет и достиг почти $6 млрд.