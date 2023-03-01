Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в ПекинеБелорусский президент поддержал мирные предложения Пекина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, сообщает «БелТА». Лидер Белоруссии считает, что реалии времени требуют новых нестандартных подходов, чтобы предотвратить скатывание к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. «Вы об этом четко, однозначно и пунктуально заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», – добавил он.
21 февраля МИД Китая опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности, которая базируется на шести ключевых принципах. Там говорилось о необходимости придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Также в Пекине считают, что необходимо сохранять приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, регулировать разногласия путем диалога и консультаций, а не конфликтов и санкций. Кроме того, Пекин выступает за поддержание безопасности от как традиционных, так и нетрадиционных угроз.
24 февраля МИД Китая опубликовал другой документ из 12 пунктов, в котором изложил свое видение политического урегулирования конфликта на Украине. Среди них – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права, отказ от «менталитета холодной войны» (включая расширение военных блоков), прекращение огня, снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия, прекращение ввода односторонних санкций и др.
Кроме того, Лукашенко предложил Пекину развивать кооперацию. Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, а также продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Кроме того, Лукашенко заявил, что его семья «очень переживала за успех» прошедшего в октябре 2022 г. XX съезда Компартии Китая, после которого Си был утвержден на третий срок в качестве генерального секретаря.
Си со своей стороны заявил, что его радует приезд Лукашенко, с которым они дружат не первый год (впервые они встретились в Пекине в 2010 г.). Китайский лидер отметил, что достигнутый статус всестороннего стратегического партнерства двух стран должен наполняться новым содержанием.
До этого белорусский лидер встретился с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем ПК ВСНП (квазипарламент КНР) Ли Чжаньшу. В разговоре с первым из них Лукашенко предложил интенсифицировать отношения двух стран. При этом он отметил, что страны никогда «не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было». Лукашенко также поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив что товарооборот между странами растет и достиг почти $6 млрд.
Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай 28 февраля и пробудет там до 2 марта. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений между государствами.
Прием Лукашенко Си имеет для лидера Белоруссии важное символическое значение на фоне полного краха отношений с Западом, несмотря на то что основным партнером Минска продолжает оставаться Россия, говорит проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. На фоне коллапса отношений с Западом Минск адаптируется к новой региональной конфигурации и намерен развивать сотрудничество с Пекином. Лукашенко, продолжает Сутырин, заинтересован в привлечении большего объема китайских инвестиций и ускорении развития отношений.