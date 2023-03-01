Газета
Политика

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Белорусский президент поддержал мирные предложения Пекина
Владимир Кулагин
Максим Гучек / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, сообщает «БелТА». Лидер Белоруссии считает, что реалии времени требуют новых нестандартных подходов, чтобы предотвратить скатывание к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. «Вы об этом четко, однозначно и пунктуально заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», – добавил он.

21 февраля МИД Китая опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности, которая базируется на шести ключевых принципах. Там говорилось о необходимости придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Также в Пекине считают, что необходимо сохранять приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, регулировать разногласия путем диалога и консультаций, а не конфликтов и санкций. Кроме того, Пекин выступает за поддержание безопасности от как традиционных, так и нетрадиционных угроз.

24 февраля МИД Китая опубликовал другой документ из 12 пунктов, в котором изложил свое видение политического урегулирования конфликта на Украине. Среди них – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права, отказ от «менталитета холодной войны» (включая расширение военных блоков), прекращение огня, снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия, прекращение ввода односторонних санкций и др.

Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

В Госдуме назвали план Пекина взвешенным, в то время как в ЕС обещали изучить

Кроме того, Лукашенко предложил Пекину развивать кооперацию. Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, а также продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Кроме того, Лукашенко заявил, что его семья «очень переживала за успех» прошедшего в октябре 2022 г. XX съезда Компартии Китая, после которого Си был утвержден на третий срок в качестве генерального секретаря.

Си со своей стороны заявил, что его радует приезд Лукашенко, с которым они дружат не первый год (впервые они встретились в Пекине в 2010 г.). Китайский лидер отметил, что достигнутый статус всестороннего стратегического партнерства двух стран должен наполняться новым содержанием.

До этого белорусский лидер встретился с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем ПК ВСНП (квазипарламент КНР) Ли Чжаньшу. В разговоре с первым из них Лукашенко предложил интенсифицировать отношения двух стран. При этом он отметил, что страны никогда «не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было». Лукашенко также поблагодарил Китай за помощь и поддержку Белоруссии, отметив что товарооборот между странами растет и достиг почти $6 млрд.

Лукашенко намерен заручиться дополнительной поддержкой Пекина

Белорусский президент едет в Китай, чтобы заключить с Си Цзиньпином несколько соглашений

Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай 28 февраля и пробудет там до 2 марта. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений между государствами.

Прием Лукашенко Си имеет для лидера Белоруссии важное символическое значение на фоне полного краха отношений с Западом, несмотря на то что основным партнером Минска продолжает оставаться Россия, говорит проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. На фоне коллапса отношений с Западом Минск адаптируется к новой региональной конфигурации и намерен развивать сотрудничество с Пекином. Лукашенко, продолжает Сутырин, заинтересован в привлечении большего объема китайских инвестиций и ускорении развития отношений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных