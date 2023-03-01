Лукашенко намерен заручиться дополнительной поддержкой Пекина

Лукашенко намерен заручиться дополнительной поддержкой ПекинаБелорусский президент едет в Китай, чтобы заключить с Си Цзиньпином несколько соглашений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал 28 февраля визит в Китай. В Пекине он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Для белорусского лидера это уже 13-я официальная поездка в Пекин с 1995 г. А с Си в разном статусе он встречался 12 раз: семь раз во время визитов в КНР (2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.), четырежды на полях саммитов ШОС и еще один раз в ходе визита китайского председателя в Белоруссию в 2015 г.
Белорусско-китайское сотрудничество росло до политического кризиса 2019 г., после чего настала череда катаклизмов, которые сказались на темпах сближения и исказили эту картину, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин: политическая пандемия коронавируса и закрытие границ в самом Китае, дестабилизация на фоне президентских выборов в Белоруссии 2020 г., а в 2022 г. – военная спецоперация России на Украине.
Размер инвестиций со стороны Китая в Белоруссию всегда был меньше, чем со стороны России, но зато Пекин давал много кредитов под конкретные проекты с привлечением китайских технологий, говорит эксперт. В 2017 г. покойный министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что стороны реализуют более 30 инвестиционных проектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства, на общую сумму около $6 млрд в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, недвижимости, телекоммуникациях и других отраслях. Кроме того, у Минска и Пекина был ряд совместных проектов по созданию в Белоруссии промышленных производств с ориентацией на экспорт в Россию, отмечает Кашин (см. справку).