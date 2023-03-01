Лукашенко намерен заручиться дополнительной поддержкой Пекина

Размер инвестиций со стороны Китая в Белоруссию всегда был меньше, чем со стороны России, но зато Пекин давал много кредитов под конкретные проекты с привлечением китайских технологий, говорит эксперт. В 2017 г. покойный министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что стороны реализуют более 30 инвестиционных проектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства, на общую сумму около $6 млрд в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, недвижимости, телекоммуникациях и других отраслях. Кроме того, у Минска и Пекина был ряд совместных проектов по созданию в Белоруссии промышленных производств с ориентацией на экспорт в Россию, отмечает Кашин (см. справку).