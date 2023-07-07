Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС
Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич на встрече с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел передал ноту о намерении республики стать членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.
«В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили важность поставок белорусских калийных удобрений и укрепление двусторонних отношений.
20 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает расширение БРИКС за счет стран-единомышленников. Пекин, по ее словам, считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества между развивающимися странами и государствами с формирующейся экономикой.
14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС. 29 июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС.