Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС. 29 июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС.