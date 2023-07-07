Газета
Политика

Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Ведомости

Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич на встрече с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел передал ноту о намерении республики стать членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.

«В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Стороны также обсудили важность поставок белорусских калийных удобрений и укрепление двусторонних отношений.

20 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает расширение БРИКС за счет стран-единомышленников. Пекин, по ее словам, считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества между развивающимися странами и государствами с формирующейся экономикой.

Ранее по теме: Запад не смог склонить БРИКС к поддержке позиции Украины

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС. 29 июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных