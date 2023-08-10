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Патрушев анонсировал поставки до 50 000 тонн зерна в страны Африки в ближайшее время

Ведомости

В ближайшее время Россия направит в шесть стран Африки до 50 000 т зерна на безвозмездной основе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Николай Патрушев.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 000 до 50 000 т, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», – сказал он (цит. по ТАСС).

Патрушев напомнил, что по итогам прошлого года Россия экспортировала около 60 млн т продовольствия. Предполагается, что в этом году объем экспорта составит 55 млн т, однако этот показатель может быть скорректирован в сторону увеличения, пояснил Патрушев.

О готовности России в ближайшие три – четыре месяца направить в африканские страны 25 000–50 000 т зерна на безвозмездной основе сообщал президент России Владимир Путин 27 июля в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Он также гарантировал бесплатную доставку продовольствия потребителям. Путин отмечал, что зерно на безвозмездной основе получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки по помощи в экспорте российского зерна, удобрений и др. не выполнялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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