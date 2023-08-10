Патрушев анонсировал поставки до 50 000 тонн зерна в страны Африки в ближайшее время

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 000 до 50 000 т, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», – сказал он (цит. по ТАСС).