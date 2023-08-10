Патрушев анонсировал поставки до 50 000 тонн зерна в страны Африки в ближайшее время
В ближайшее время Россия направит в шесть стран Африки до 50 000 т зерна на безвозмездной основе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Николай Патрушев.
«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 000 до 50 000 т, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», – сказал он (цит. по ТАСС).
Патрушев напомнил, что по итогам прошлого года Россия экспортировала около 60 млн т продовольствия. Предполагается, что в этом году объем экспорта составит 55 млн т, однако этот показатель может быть скорректирован в сторону увеличения, пояснил Патрушев.
О готовности России в ближайшие три – четыре месяца направить в африканские страны 25 000–50 000 т зерна на безвозмездной основе сообщал президент России Владимир Путин 27 июля в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Он также гарантировал бесплатную доставку продовольствия потребителям. Путин отмечал, что зерно на безвозмездной основе получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки по помощи в экспорте российского зерна, удобрений и др. не выполнялась.