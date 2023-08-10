Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 8 ноября
Министерство финансов США продлило разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 ноября 2023 г. Об этом говорится в лицензии, опубликованной на сайте минфина.
Разрешение действует в отношении граждан США и американских компаний «при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов, американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.
Изначально минфин США выдал лицензию 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации России на Украине. После этого документ, действовавший до 24 июня 2022 г., продлевался несколько раз. Предыдущая версия лицензии была выпущена 19 мая и действовала до 17 августа.
В ноябре 2022 г. минфин США разрешил физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, выдав соответствующую лицензию.