Газета
Политика

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 8 ноября

Ведомости

Министерство финансов США продлило разрешение, позволяющее американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 ноября 2023 г. Об этом говорится в лицензии, опубликованной на сайте минфина.

Разрешение действует в отношении граждан США и американских компаний «при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов, американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.

Ранее по теме: США ввели санкции против трех российских научных организаций

Изначально минфин США выдал лицензию 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации России на Украине. После этого документ, действовавший до 24 июня 2022 г., продлевался несколько раз. Предыдущая версия лицензии была выпущена 19 мая и действовала до 17 августа. 

В ноябре 2022 г. минфин США разрешил физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, выдав соответствующую лицензию. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных