Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 8 ноября

Разрешение действует в отношении граждан США и американских компаний «при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ», говорится в документе. Помимо уплаты налогов и сборов, американцы также могут приобретать или получать необходимые для этого разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты.