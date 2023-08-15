Москва не будет поставлять запчасти странам, передавшим оружие Украине
Россия прекращает поставку запчастей для российской и советской военной техники в недружественные страны и отзывает лицензии на право ремонта такой техники. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
В ходе форума «Армия-2023» Шугаев рассказал, что такие меры предпринимаются в ответ на передачу технике Украине. Россия отзывает лицензии на право ремонта военной техники российского и советского производства. В частности, лицензии на ремонт вертолетов типа «Ми» были отозваны у ряда предприятий в Болгарии и Чехии.
«Также приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах», – уточнил Шугаев.
Он добавил, что ведомство внимательно следит за передачей военной продукции в третьи страны, и напомнил, что такие поставки возможны только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя. В соответствии с этим документом импортер «берет на себя обязательства не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны», уточнил глава ведомства.
В июне в ФСВТС заявили, что российские вооружения незаконно реэкспортируются на Украину и часто попадают на черные рынки. До этого ведомство обвинило Словакию в грубом нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства в связи с передачей Украине самолетов МиГ-29. О передаче Киеву этих самолетов также сообщал президент Польши Анджей Дуда.