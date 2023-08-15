Москва не будет поставлять запчасти странам, передавшим оружие Украине

Он добавил, что ведомство внимательно следит за передачей военной продукции в третьи страны, и напомнил, что такие поставки возможны только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя. В соответствии с этим документом импортер «берет на себя обязательства не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны», уточнил глава ведомства.