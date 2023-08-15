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Политика

Москва не будет поставлять запчасти странам, передавшим оружие Украине

Ведомости

Россия прекращает поставку запчастей для российской и советской военной техники в недружественные страны и отзывает лицензии на право ремонта такой техники. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

В ходе форума «Армия-2023» Шугаев рассказал, что такие меры предпринимаются в ответ на передачу технике Украине. Россия отзывает лицензии на право ремонта военной техники российского и советского производства. В частности, лицензии на ремонт вертолетов типа «Ми» были отозваны у ряда предприятий в Болгарии и Чехии.

«Также приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах», – уточнил Шугаев.

Ранее по теме: ФСВТС заявила о попадании незаконно поставляемого Украине оружия на черные рынки

Он добавил, что ведомство внимательно следит за передачей военной продукции в третьи страны, и напомнил, что такие поставки возможны только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя. В соответствии с этим документом импортер «берет на себя обязательства не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны», уточнил глава ведомства.

В июне в ФСВТС заявили, что российские вооружения незаконно реэкспортируются на Украину и часто попадают на черные рынки. До этого ведомство обвинило Словакию в грубом нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства в связи с передачей Украине самолетов МиГ-29. О передаче Киеву этих самолетов также сообщал президент Польши Анджей Дуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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